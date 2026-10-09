Srdcervoucí scéna se stala v Novém Lískovci hodinu před půlnocí na čtvrtek. „Volající byl rozrušeným dítětem tak vyveden z míry, že se ho bál i jen oslovit, aby ho nevyděsil,“ řekl mluvčí strážníků Jakub Ghanem.
Strážníci uslzeného školáka našli před tamním supermarketem. „Na sobě měl kromě kalhot, jen triko s krátkým rukávem a tenisky. Strážníci mu proto nabídli, že se může posadit do služebního vozidla, aby se zahřál. Rád souhlasil,“ pokračoval mluvčí strážníků.
Dorazila kolem tři čtvrtě na dvanáct a vysvětlila, že poté, co chlapec usnul, odešla za kamarádem do parku na jediné pivo. To by ovšem muselo být ve dvoulitrové láhvi. Nadýchala totiž téměř jedno a půl promile alkoholu. „Případ jsme proto předali sociálním pracovníkům i státním policistům,“ dodal Ghanem.
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