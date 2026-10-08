Běžné venčení se změnilo v drama ve středu dopoledne v Bohunicích. „Podle výpovědi napadeného se mladší z důchodců rozčílil, opakovaně ho udeřil kovovou částí samonavíjecího vodítka do hlavy. Následně ho porazil na zem a dál bouchal,“ řekla mluvčí strážníků Markéta Skřivánková.

Tomu by odpovídaly i následky. „Starší z mužů měl krvácející zranění na hlavě i v obličeji. Poraněné měl i dlaně. Strážníkům řekl, že když si chtěl telefonem přivolat pomoc, útočník mu v tom chtěl zabránit, mobil spadl a rozbil se,“ pokračoval mluvčí strážníků.

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Zatímco zraněného ošetřovali záchranáři, kteří ho poté odvezli do nemocnice, strážníci se vydali za útočníkem. Brzy ho dopadli. Najednou trpěl sklerózou...

„Hlídce tvrdil, že si nic nepamatuje. V rukou přitom držel mobil napadeného seniora. Stal se podezřelým ze spáchání trestného činu a strážníci ho proto předali policistům,“ dodala Skřivánková.

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Zdroj: PČR