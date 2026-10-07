V páteční ranní špičce na dálnici směrem na Brno v okolí Ostrovačice se koncem září utvořila kolona. Zatímco ostatní řidiči popojížděli a navíc utvořili záchranářskou uličku pro případ potřeby, dva kamioňáci se rozhodli pro pravý opak.

Nejprve jeden z nich dupl na plyn a razil si to uličkou vpřed. „Vyjel z kolony a začal projíždět kolem čekajících vozidel. Za ním se vzápětí vydal také druhý zahraniční řidič kamionu. Oba přitom jeli úsekem, kde platí zákaz předjíždění nákladních vozidel,“ uvedli policisté.

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Naštvali i kolegu

Na videu je vidět, jak jejich počínání naštvalo kolegu, který se svým kolosem najel trochu do uličky, aby jim znemožnil průjezd. Oba hříšníci ho ale objeli a pokračovali dál.

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Dva řidiči kamionů předjížděli kolonu na D1 u Ostrovačic záchranářskou uličkou. (říjen 2026)
Zdroj: PČR

Počínání kamioňáků totiž neušlo policejnímu dronu. Policisté se totiž v místě zaměřili právě na dodržování pravidel jízdy v pruzích. Policista na motorce dostal echo a oba šoféry postupně nasměroval na nedaleké parkoviště. „Oba si byli svého pochybení vědomi, omlouvali ho však tím, že spěchají,“ uvedli policisté.

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Policisté: Nevychovávejte!

Záchranářská ulička umožňuje hasičům, zdravotnickým záchranářům a policistům dostat se včas tam, kde je jejich pomoc potřeba. Za neoprávněné použití uličky hrozí pokuta na místě do 1 500 korun. Oba navíc porušili zákaz předjíždění pro nákladní automobily. Za tento přestupek hrozí na místě pokuta od 4 500 do 5 500 korun a zápis šesti bodů.

Policisté zároveň varují řidiče, aby se nesnažili ostatní vychovávat právě komplikováním průjezdu uličkou. Nikdy totiž nemohou vědět, zda auto skutečně průjezd nevyužívá v potřebě oprávněné nouze. Příkladem jsou třeba překotné porody, kdy takovému řidiči často policisté umetají" cestu.

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Dva řidiči kamionů předjížděli kolonu na D1 u Ostrovačic záchranářskou uličkou.
Dva řidiči kamionů předjížděli kolonu na D1 u Ostrovačic záchranářskou uličkou.
Autor: PČR