V páteční ranní špičce na dálnici směrem na Brno v okolí Ostrovačice se koncem září utvořila kolona. Zatímco ostatní řidiči popojížděli a navíc utvořili záchranářskou uličku pro případ potřeby, dva kamioňáci se rozhodli pro pravý opak.
Nejprve jeden z nich dupl na plyn a razil si to uličkou vpřed. „Vyjel z kolony a začal projíždět kolem čekajících vozidel. Za ním se vzápětí vydal také druhý zahraniční řidič kamionu. Oba přitom jeli úsekem, kde platí zákaz předjíždění nákladních vozidel,“ uvedli policisté.
Naštvali i kolegu
Na videu je vidět, jak jejich počínání naštvalo kolegu, který se svým kolosem najel trochu do uličky, aby jim znemožnil průjezd. Oba hříšníci ho ale objeli a pokračovali dál.
Počínání kamioňáků totiž neušlo policejnímu dronu. Policisté se totiž v místě zaměřili právě na dodržování pravidel jízdy v pruzích. Policista na motorce dostal echo a oba šoféry postupně nasměroval na nedaleké parkoviště. „Oba si byli svého pochybení vědomi, omlouvali ho však tím, že spěchají,“ uvedli policisté.
Policisté: Nevychovávejte!
Záchranářská ulička umožňuje hasičům, zdravotnickým záchranářům a policistům dostat se včas tam, kde je jejich pomoc potřeba. Za neoprávněné použití uličky hrozí pokuta na místě do 1 500 korun. Oba navíc porušili zákaz předjíždění pro nákladní automobily. Za tento přestupek hrozí na místě pokuta od 4 500 do 5 500 korun a zápis šesti bodů.
Policisté zároveň varují řidiče, aby se nesnažili ostatní vychovávat právě komplikováním průjezdu uličkou. Nikdy totiž nemohou vědět, zda auto skutečně průjezd nevyužívá v potřebě oprávněné nouze. Příkladem jsou třeba překotné porody, kdy takovému řidiči často policisté „umetají" cestu.