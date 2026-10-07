Za nečekaným výjevem byla nepozornost řidiče důchodového věku. „Jel od ulice Polní a nerespektoval dopravní značení. Zničehonic najel na tramvajový pás a pokračoval po kolejích,“ řekl mluvčí policie Petr Vala.

Tento styl jízdy byl ale zřejmě krajně nepohodlný, a tak muž po pár metrech zastavil. Z kolejí se už ale sám dostat nedokázal. Přivoláni proto museli být hasiči.

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„Na místo jsme vyslali vyprošťovací vůz ze stanice Lidická. Přibližně za půl hodiny bylo auto bezpečně z kolejí odstraněno,“ popsal zásah hasičů jejich mluvčí Jaroslav Mikoška.

Řidič kupodivu nebyl pod vlivem alkoholu. „Dechová zkouška vyšla s negativním výsledkem. Podle dopravního podniku naštěstí nedošlo k poškození kolejového svršku. I tak případ putuje do správního řízení,“ dodal mluvčí policie.

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Zmatený senior najel v Brně na tramvajové koleje (říjen 2026).
Zdroj: Libor Novotný
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Zmatený senior najel v Brně na tramvajové koleje.
Zmatený senior najel v Brně na tramvajové koleje.
Autor: Libor Novotný