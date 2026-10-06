K děsivé nehodě nebylo daleko na Kolišti u Moravského náměstí. „K přechodu pro chodce se blížil sanitní vůz se spuštěným světelným i zvukovým výstražným zařízením. Hned dvě ženy se sluchátky v uších ale tuto skutečnost vůbec neregistrovaly a vstoupily na zelený signál na přechod pro chodce,“ řekl mluvčí policie Pavel Šváb.

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Žena se sluchátky na uších vstoupila do cesty houkající sanitce v Brně (říjen 2026).
Zdroj: Policie ČR

Jedna z žen si naštěstí riziko uvědomila a rychle se zastavila, druhá se nepochopitelně rozhodla přeběhnout před sanitkou. „Řidič naštěstí tuto situaci předvídal a výrazně snížil rychlost jízdy. Dokázal tak reagovat,“ ujistil mluvčí policie.

Policisté hledají svědky úterní nehody v Petrově na Hodonínsku, kde kamion srazil na přechodu mladou chodkyni.
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Policisté v této souvislosti upozorňují, že i chodci mají na přechodem své povinnosti a varují před používám sluchátek v městském provozu. „Chodci si tím totiž vyřadí jeden z důležitých smyslů,“ dodal Šváb.