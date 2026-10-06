K násilí došlo v pondělí po skončení školní výuky, kolem 15. hodiny. „Konfliktu mezi dětmi přihlížely i další děti. Některé z nich si celou událost natáčely na mobilní telefony,“ řekl mluvčí policie Petr Vala.
Na místo byli přivoláni záchranáři. „Vyslali jsme tam lékařskou i záchranářskou posádku. Na místě jsme ošetřili jednu dívku, kterou jsme poté kvůli vyloučení vážnějších zranění převezli do boskovické nemocnice,“ řekla mluvčí záchranky Michaela Bothová.
Co se přesně stalo, je zatím zahaleno tajemstvím, policie s ohledem na věk účastníků odmítá k případu sdělit další podrobnosti. Jen dodala, že se prošetřováním případu intenzívně zabývá.
VIDEO: Děti ve školce v Hodoníně zkopaly chlapečka.