Vystrašené hochy převezli taxíkem k jejich ubytovně. Jeden zůstal s vyděrači, druhý se vypravil shánět požadovanou částku. Čekání si trojice krátila bitím rukojmího a opakováním hrozby, že mu uřežou prsty. Spása přišla až v podobě přivolaných strážníků, kteří lupiče pochytali.
Ti vyfasovali v létě u městského soudu za loupež, vyhrožování a vydírání čtyři a dvakrát tři a půl roku vězení. Vasyl Kovach (23) dostal o půl roku víc než jeho dva kumpáni proto, že loupež vymyslel a právě on ohrožoval přepadené hochy nožem.
„Nechtěl jsem nikomu ublížit," dušoval se Kovach ve středu u odvolacího senátu Krajského soudu v Brně. Jeho obhájce žádal o podmínku, mladý muž prý má malé dítě, je netrestaný, přiznal se a zaslal obětem omluvný dopis.
Jenže soudce neobměkčili, odvolání všech tří násilníků shodili ze stolu. „Šlo o společný úmysl se společným cílem, ziskuchtivost. Navíc provedené trýznivým způsobem, přepadení přitom byli blízko věku dětí,“ shrnula soudkyně Halina Černá. Verdikt je pravomocný.