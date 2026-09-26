Už první nehoda skončila tragicky. Železničáři kvůli ní na čtyři hodiny zastavili provoz, což v nočním režimu, kdy jezdí méně vlaků, nebyl pro cestující až tak velký problém. Sotva se začalo rozednívat, na stejném místě, srazil vlak dalšího člověka.
Druhá tragická nehoda se podle webu Českých drah stala krátce po šesté hodině ranní. Do desáté hodiny byla trať 260 mimo provoz a v omezeném režimu začala sloužit po desáté hodině. Vlaky proto nabíraly zpoždění, několik rychlíků bylo posláno odklonem na jinou trať.
„Policie okolnosti obou tragických nehod vyšetřuje,“ řekl mluvčí policie Petr Vala. Zatím tak ani v jednom z případů není zřejmé, zda šlo o nešťastné náhody při přecházení kolejí či o úmysl.
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