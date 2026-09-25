Muž (30), který v oznamovateli vzbuzoval obavy, se pohyboval ve středu večer v okolí Ostravské ulice. „Ustaraný volající měl strach, že muž plánuje nějaké nepravosti,“ řekl mluvčí policie Jakub Ghanem.
„Strážníkům řekl, že pozoruje okolí a nahrává si zvuky města, protože tak čerpá inspiraci pro skládání svých raperských písní,“ doplnil vyřešení záhady Ghanem s tím, že se muž ničeho nelegálního nedopustil.
„Strážníci ho proto jen požádali, aby se v tmavém oblečení poblíž silnice choval opatrně,“ dodal mluvčí strážníků.
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