Ke žhářskému útoku nedošlo, jeden z oslovených vše oznámil policii. „Nejsem magor, nikomu bych nikdy neublížil,“ tvrdil Richard K. u zlínského soudu, kde čelí obžalobě z těžkého ublížení na zdraví ve stádiu pokusu.
Chtěl prý jen smrad
Podle své verze chystal rekonstrukci domu, nájemnice i přes výpověď uvnitř přetrvávaly. Oba známé přemlouval, aby odstranili z objektu okna v přízemí v době, kdy uvnitř nikdo nebude. „Vím, že by to bylo legální, byť neetické,“ řekl.
Později jeden ze známých přišel s nápadem na takzvaný kontrolovaný oheň. „Na schodech by rozlil tekutý podpalovač, oheň by ten prostor vykouřil. Byl by tam smrad,“ vysvětlil, jak by se nájemnic zbavil. Zopakoval, že o žádný žhářský útok nešlo.
Muži, který se léta pohybuje mezi kšefty s nemovitostmi a finančními půjčkami, podle obžaloby hrozí až 12 let vězení. Klíčové budou výslechy svědků a především mužů, které měl podle obžaloby k založení ohně přemlouvat.
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