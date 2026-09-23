Ke žhářskému útoku nedošlo, jeden z oslovených vše oznámil policii. „Nejsem magor, nikomu bych nikdy neublížil,“ tvrdil Richard K. u zlínského soudu, kde čelí obžalobě z těžkého ublížení na zdraví ve stádiu pokusu.

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Chtěl prý jen smrad

Podle své verze chystal rekonstrukci domu, nájemnice i přes výpověď uvnitř přetrvávaly. Oba známé přemlouval, aby odstranili z objektu okna v přízemí v době, kdy uvnitř nikdo nebude. „Vím, že by to bylo legální, byť neetické,“ řekl.

Později jeden ze známých přišel s nápadem na takzvaný kontrolovaný oheň. „Na schodech by rozlil tekutý podpalovač, oheň by ten prostor vykouřil. Byl by tam smrad,“ vysvětlil, jak by se nájemnic zbavil. Zopakoval, že o žádný žhářský útok nešlo.

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Muži, který se léta pohybuje mezi kšefty s nemovitostmi a finančními půjčkami, podle obžaloby hrozí až 12 let vězení. Klíčové budou výslechy svědků a především mužů, které měl podle obžaloby k založení ohně přemlouvat.

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Zdroj: Videohub