„Ten zpočátku nespolupracoval, stěžoval si na svůj tíživý život a chtěl si ublížit,“ řekl mluvčí městské policie Václav Kadraba. Strážnice se však snažila nešťastníka rozmluvit. Zásadní obrat přišel ve chvíli, kdy muž zmínil, že nemá ani psa.
Strážnice, která zrovna jela z cvičení se svou fenou německého ovčáka, mu nabídla, že ho se svým psem seznámí. Zabralo to! „Muž okamžitě změnil své chování a s návrhem souhlasil. S pomocí strážnice následně přelezl zábradlí zpět a ona mu ukázala svou fenku," dodal mluvčí.
Strážnice muže v mnohem lepší náladě usadila do auta a vyrozuměla své kolegy. Do příjezdu hlídky s ním dál hovořila. Na místo dorazili také zdravotníci, kteří si muže přvezali do své péče. Následně se případ se šťastným koncem ujali republikoví policisté.
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