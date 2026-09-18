Rodiče dětí ze školky v Hornické ulici nechtěli k události mluvit. „Kdepak, nechte nás,“ odvětily dvě maminky a doslova prchaly pryč. Další jen mávli rukou.
Výjimkou byla Blanka Maurer s kočárkem, kde spala její dcera. „Já tam vidím pochybení při dozoru, to není dobré. Dcerku budu dávat za rok a půl do školky a tak bych se docela bála, kdyby se jí mělo něco přihodit,“ svěřila se Blesk.cz.
Názor se nebála říci ještě jedna maminka. „Tedy, že se šikana objeví už ve školce, to je něco takřka neuvěřitelného. Teď se bude pitvat, kdo za to může. Ale myslím si, že vina je rozložená na více stranách.“
Video z bytovky
Šokující video natočila žena z nedaleké bytovky. Z balkónu prý dobře vidí na dění na školní zahradě. „Kámošky tam mají děti, tak mi říkaly, abych občas něco natočila. Že zrovna zachytím tu melu, to by mě nenapadlo. Poslala jsem to holkám, pak to někdo dal ven ze skupiny a už to jelo,“ přiznala pod příslibem anonymity.
Maminka chlapce plakala
Video tak doputovalo i k otci zbitého chlapečka. „Někdo nám dal echo, ať si s přítelkyní doma sedneme, že něco uvidíme. Když jsem viděl záběry, jak kluka tlučou, měl jsem hrozný vztek, jak tohle můžou děti udělat dítěti a kde jsou učitelky. Přítelkyně plakala,“ svěřil se tatínek Gabriel (29).
Hoch má několik dnů po napadení pohmožděniny a bouli na hlavě. Jeho táta už podstoupil výslech na policii. Prohlásil, že nechce, aby někdo trestal útočící děti a jejich rodiče. „Myslím si, že v té skupince byl alespoň jeden jedinec, který ten útok na kluka spustil a zbytek se přidal,“ řekl Gabriel.
Možná dlouhodobější problém
„Obě strany mají možnost věci napravit, změnit a popřípadě udělat různé věci, aby se nic podobného nestalo. Řešit to, kde byly paní učitelky a jestli tam byly, proč nezasáhly, nebudu,“ uvedl táta zbitého hocha. Ten se nyní bojí do školky chodit, přehlásí ho proto do jihého zařízení.
Tatínek také uvedl, že již několik dní na synkovi pozoroval, že je více agresivní, že vše řešil plácnutím, bouchnutím. Je tedy možné, že děti se ve školce k sobě nechovaly dobře už nějakou dobu.
Stěží uvěřitelný případ teď má na stole policie, místní radnice i ředitelka mateřské školky. Ta se obrátila také na Českou školní inspekci. Město, jako zřizovatel školky, se jím bude zabývat příští týden.
S agresí se rodíme
Podle psycholožky Lenky Čadové je agrese u dětí přirozená. „Agrese je jedna z nejpřirozenějších energií, s kterou se rodíme. Děti se postupně učí, že fyzická síla není správným řešením konfliktů a že je mohou řešit jinak. U tak malých dětí navíc nemusí být snadné odhalit, co je k násilí vedlo. Ony to většinou ještě nejsou schopné ani pojmenovat,“ popsala.
Pokud se ale dítěti opakovaně nechce do školky či do školy, měli by rodiče zpozornět. „Je potřeba vždycky nějak pátrat a co nejvíc s dítětem komunikovat,“ dodala.
Pokud už k útoku dojde, důležitá je podle ní také omluva. „Mělo by tam, třeba i společně s rodiči, dojít k omluvě,“ říká s tím, že napadené dítě by mělo zažít i pozitivní interakci s ostatními.