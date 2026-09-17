„Na videu je náš M., který si v rámci hraní myslel a pořád myslí, že je to ta dětská bitka nebo taková ta typická bitka s tátou. Bohužel byl ale jediný. Něco tak hrozného a hnusného jsme si mysleli, že dokážou děti ve škole,“ napsal smutně tatínek Gabriel na sociální síť a dodal:
„Pocity jsou všelijaké. Vždy jsem se bál, že něco takového zažije nebo bude zažívat. Je to jiné. Smutek, lítost, beznaděj a hlavně strach, co přijde příště.“
Z příspěvku je jasné, že svého syna miluje, přesto neobrací svůj hněv jen na školku. „Hlavním cílem sdílení ale není, abych ve vzteku lynčoval děti nebo školku. Obě strany mají možnost věci napravit, změnit a popřípadě udělat různé věci, aby se nic podobného nestalo. Řešit to, kde byly paní učitelky a jestli tam byly, proč nezasáhly, nebudu,“ uvedl Gabriel.
Zlé sny nejsou jen o příšerkách
„Cílem je dostat do podvědomí to, co jsme celou dobu přehlíželi. Každý den ve školce jsme řešili M. chování, a jak se mu tam daří. Ne vždy za chování nebo změnu chování může dospívání, rodiče, kamarádi. Někdy za to může místo, kam ho každý den vodíte s pocitem, že ho dáváte do dobrých rukou a do bezpečí,“ popsal.
Vše se podle něj děje z nějakého důvodu. „Zlé sny nemusí být jen s příšerami. To, že se někomu nechce do školky nebo školy, není někdy z důvodu, že se jim prostě nechce. Naslouchejte, pozorujte a dávejte na sebe pozor. Díky bohu, že je M. takový, jaký je. Sluníčko,“ zakončil tatínek.
Starostu Hodonína nepříjemná záležitost překvapila. „Přiznám se, že agrese u tak malých dětí mě dost zaskočila,“ reagoval s tím, že se celou věcí bude příští týden zabývat městská rada.- Případem se zabývá i policie.