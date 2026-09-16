Obě seniorky zřejmě chtěly stav studny zkontrolovat, jenže se vystavily velkému nebezpečí. „V aktuálním případu na Hodonínsku uvízla seniorka v hloubce několika metrů, kde se nadýchala oxidu uhličitého,“ řekl mluvčí hasičů Jan Dvořák.
V sousedství se právě muž se svou partnerkou chystali na delší cestu, když zaslechli slabé volání o pomoc. Začali proto zjišťovat, odkud hlas přichází. Postupně je dovedl k sousední zahradě, odkud se ozýval.
Muž neváhal, pomocí schůdků od bazénu překonal plot a na pozemku začal pátrat. Brzy zjistil, že volání vychází ze studny. „Uvnitř se nacházela seniorka, která se z posledních sil držela hadice vedoucí k čerpadlu. Studna byla přibližně osm metrů hluboká a žena kvůli hloubce vody nedosáhla nohama na dno. Byla zesláblá a část těla měla pod hladinou,“ popsal dramatickou situaci policejní mluvčí Petr Vala.
Na místo záhy dorazila hlídka místních policistek. Ty se ženou nepřetržitě hovořily, aby ji udržely při vědomí. „Seniorka si stěžovala na zhoršující se dýchání a opakovala, že už se dlouho neudrží. Podle prvotních zjištění mohla ve studni strávit několik desítek minut,“ řekl mluvčí.
Dvacet minut napětí
Záchranné práce následně převzali hasiči. Na místo byly vyslány tři hasičské jednotky včetně hasičů-lezců. Do zásahu se zapojili také letečtí záchranáři, kteří k události přiletěli na palubě policejního vrtulníku. Ti se na místo zásahu slanili přímo z jeho paluby. Seniorku se hasičům podařilo pomocí lanové techniky vyprostit přibližně po dvaceti minutách.
Po většinu záchranné akce byla žena při vědomí, přibližně metr před vytažením na povrch však upadla do bezvědomí. „Po vytažení ji zdravotníci uvedli do umělého spánku, zajistili jí dýchací cesty a napojili ji na řízenou ventilaci. Následně ji převezli k další péči do hodonínské nemocnice,“ popsal perfektní spolupráci všech záchranných složek policista.
Co radí odborníci
Pro kontrolu studny je nejlepší najmout si specializovanou firmu. V opačném případě nesmí laik do prostoru vstupovat sám a bez předchozí kontroly vzduchu. Ideální je souhra tří osob, jeden člověk sestupuje dolů, dva zůstanou nahoře.
Ve studnách se často hromadí oxid uhličitý nebo jedovatý sirovodík. Odborníci radí test zapálenou svíčkou, kterou člověk spustí na provázku dolů. Pokud svíčka zhasne nebo bliká, ve studni je nedostatek kyslíku. Pokud svíčka zhasne, je nutné studnu vyvětrat.