Viník tragické nehody z loňského února k soudu nedorazil, přes svého obhájce vzkázal, že kvůli defektu uvízl na dálnici u Olomouce. Už dříve se odvolal proti verdiktu Okresního soudu v Břeclavi a žádal nižší trest.
„Je doposud netrestaný, přiznal vinu, napsal omluvný dopis. Stará se jako samoživitel o syna maturanta, navíc mu nedávno zemřel otec. Delší pobyt ve vězení by jen oddálil jeho schopnost splácet odškodné,“ horoval za nižší trest obhájce.
Pod drogama nejel poprvé
Odvolací senát však neobměkčil, zvlášť když se ukázalo, že Nacházela policisté už jednou přistihli za volantem pod vlivem drog. Soud tak potvrdil původní trest a sedmiletý zákaz řízení. S odškodným odkázal pozůstalé zemřelých k civilnímu soudu, stejně tak firmu, které hazardér zničil speciální dodávku.
„Šlo o hrubé porušení povinností řidiče. Užil vysoké množství omamné látky, při riskantním předjíždění způsobil nehodu a smrt dvou nevinných osob. Trest v této výši je zcela přiměřený,“ shrnul soudce Josef Teplý.