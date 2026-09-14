Do pátrání se zapojily desítky policistů. Obavy zvyšovala také vodou naplněná jímka nacházející se nedaleko místa, kde byla dívka naposledy spatřena. „Do terénu vyrazil také policejní psovod a oblast ze vzduchu propátrával policejní vrtulník. O spolupráci byli prostřednictvím obecních rozhlasů požádáni také obyvatelé okolních obcí,“ uvedl policejní mluvčí Petr Vala.
Muži zákona měli popis dítěte i pravděpodobný prostor, ve kterém by se mohlo nacházet. Zároveň policie požádala hasiče o rozeslání takzvané hromadné textové zprávy. Pouhých několik minut po jejím odeslání se policistům ozval muž, který se po jejím přečtení šel podívat na svůj pozemek.
„Na schodech u domu nalezl dívku, která tam seděla a čekala. Nacházela se přibližně půl kilometru od místa, kde se příbuznému ztratila. Na odrážedle tak urazila zhruba pět set metrů lesem, přes silnici až k jeho domu,“ shrnul mluvčí. Nezraněné dítě si vyzvedli příbuzní.
Jen pro mimořádnou situaci
Hromadné SMS představují mimořádný prostředek, který není využíván automaticky při každém pátrání. Policie o jeho použití rozhoduje pouze ve výjimečných a odůvodněných případech.
„Nejčastěji tehdy, když se jedná o dítě, seniora, člověka se zdravotními obtížemi nebo jinou osobu, které může hrozit bezprostřední nebezpečí a při jejímž nalezení může významně pomoci všímavost veřejnosti. SMS mohou obdržet lidé, jejichž mobilní telefony se v daném okamžiku nacházejí ve vymezené oblasti,“ upozornil policista.