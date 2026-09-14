Do pátrání se zapojily desítky policistů. Obavy zvyšovala také vodou naplněná jímka nacházející se nedaleko místa, kde byla dívka naposledy spatřena. „Do terénu vyrazil také policejní psovod a oblast ze vzduchu propátrával policejní vrtulník. O spolupráci byli prostřednictvím obecních rozhlasů požádáni také obyvatelé okolních obcí,“ uvedl policejní mluvčí Petr Vala.

Muži zákona měli popis dítěte i pravděpodobný prostor, ve kterém by se mohlo nacházet. Zároveň policie požádala hasiče o rozeslání takzvané hromadné textové zprávy. Pouhých několik minut po jejím odeslání se policistům ozval muž, který se po jejím přečtení šel podívat na svůj pozemek.

Zoufalá rodina pátrá po mladé mamince Janě Šerjeníkové (38) z Frýdku-Místku.
Ztracená máma Jana (38): Drony v akci! Policisté prohledali Beskydy a už pátrají po celém Česku

 

„Na schodech u domu nalezl dívku, která tam seděla a čekala. Nacházela se přibližně půl kilometru od místa, kde se příbuznému ztratila. Na odrážedle tak urazila zhruba pět set metrů lesem, přes silnici až k jeho domu,“ shrnul mluvčí. Nezraněné dítě si vyzvedli příbuzní.

Jen pro mimořádnou situaci

Hromadné SMS představují mimořádný prostředek, který není využíván automaticky při každém pátrání. Policie o jeho použití rozhoduje pouze ve výjimečných a odůvodněných případech.

Pohřešovaný houbař Emil Tkáč (62).
Pátrací akce na Sokolovsku: Emil se ztratil při houbaření

„Nejčastěji tehdy, když se jedná o dítě, seniora, člověka se zdravotními obtížemi nebo jinou osobu, které může hrozit bezprostřední nebezpečí a při jejímž nalezení může významně pomoci všímavost veřejnosti. SMS mohou obdržet lidé, jejichž mobilní telefony se v daném okamžiku nacházejí ve vymezené oblasti,“ upozornil policista.

Video se připravuje ...
Hromadná SMS pomohla najít pohřešovanou dívku
Zdroj: Policie ČR