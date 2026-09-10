Příčinou nepochopitelného jednání se stal fakt, že ostraha napomenula dvě ženy ze skupiny kvůli zákazu kouření v prostorách haly.
„Skupina několika agresorů brutálně napadla bezpečnostní pracovníky objektu, které výtržníci strhli na zem, kde do nich kopali a bili je pěstmi,“ uvedl policejní mluvčí David Chaloupka. Před příjezdem policistů a záchranářů pak z místa utekli.
Oba zranění muži museli být převezeni k ošetření do nemocnice. „Policisté případ prověřují pro podezření z výtržnictví, kvalifikace se však může po vyhodnocení kamerových záznamů, výslechu svědků a dalších důkazů ještě rozšířit,“ dodal mluvčí.