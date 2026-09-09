Okresní soud ve Zlíně potrestal cizince dvouletou podmínkou a sedmiletým zákazem řízení, to se však nelíbilo žalobci, který podal odvolání.

Senát Krajského soudu v Brně kroutil nad benevolencí prvoinstančního soudu hlavou. „Vinou pana obžalovaného došlo k fatálním, nenapravitelným následkům,“ řekl soudce Josef Teplý.

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Ukázalo se, že zdravotní potíže Ukrajince řešili lékaři už v roce 2022, kdy také neurolog uvedl, že kromě podávání léků nesmí Hashuliak za volant. Informace obdržely i ukrajinské úřady. Přesto se cizinec na dodržování zákazu vykašlal.

Místo podmínky dva roky vězení

„Obžalovaný vědomě ignoroval zákaz. I když prohlásil u soudu vinu, nemá žádnou sebereflexi,“ řekla žalobkyně žádající nepodmíněný trest za usmrcení z nedbalosti.

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„Budu s tím, co se stalo, žít celý život,“ reagoval Hashuliak. Odvolací senát měl jasno, podmínku zrušil a poslal Ukrajince na dva roky za mříže.

Potvrdil i sedmiletý zákaz řízení.„Šlo o laxní, nezodpovědný přístup obžalovaného, který vyvrcholil tragickou smrtí mladého cyklisty,“ shrnul soudce Teplý. Verdikt je pravomocný, milionové odškodné pro pozůstalé odkázal k řízení u civilního soudu.  

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Zdroj: Brněnská jednička