Žena slezla několik metrů po žebříku, poté se ale vlastními silami nedokázala vrátit zpět. Její volání naštěstí uslyšel soused, který přivolal pomoc.
K události vyjížděli záchranáři v pondělí kolem sedmnácté hodiny. Na místo přijela profesionální jednotka hasičů z Tišnova, lezecká skupina ze základy v Lidické ulici, do vzduchu šel i policejní vrtulník a na místo přispěchali také dobrovolní hasiči z Kuřimi.
Společnými silami se záhy podařilo seniorku vyprostit a vynést ven. Protože se při pádu zranila, ujala se jí posádka zdravotnické záchranné služby.
„Lékařská posádka pacientku zkontrolovala, poskytla jí kyslíkovou terapii, zafixovala do vakuové matrace a následně se středně těžkým poraněním transportovala do Fakultní nemocnice Brno,“ sdělila mluvčí záchranářů Michaela Bothová.
VIDEO: Senior uvízl cestou na fotbal v lese, našli ho za dva dny