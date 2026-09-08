Žena slezla několik metrů po žebříku, poté se ale vlastními silami nedokázala vrátit zpět. Její volání naštěstí uslyšel soused, který přivolal pomoc.

K události vyjížděli záchranáři v pondělí kolem sedmnácté hodiny. Na místo přijela profesionální jednotka hasičů z Tišnova, lezecká skupina ze základy v Lidické ulici, do vzduchu šel i policejní vrtulník a na místo přispěchali také dobrovolní hasiči z Kuřimi.

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Společnými silami se záhy podařilo seniorku vyprostit a vynést ven. Protože se při pádu zranila, ujala se jí posádka zdravotnické záchranné služby. 

„Lékařská posádka pacientku zkontrolovala, poskytla jí kyslíkovou terapii, zafixovala do vakuové matrace a následně se středně těžkým poraněním transportovala do Fakultní nemocnice Brno,“ sdělila mluvčí záchranářů Michaela Bothová.

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Zdroj: HZS Jihomoravského kraje
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K vyproštění seniorky z hloubky několika metrů spojilo síly několik jednotek záchranářů.
K vyproštění seniorky z hloubky několika metrů spojilo síly několik jednotek záchranářů.
Autor: HZS Jihomoravského kraje