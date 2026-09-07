O jakou chemickou látku jde, není zatím zřejmé. „Šlo o únik žíravé toxické látky, v řádu desítek mililitrů," uvedl mluvčí Jaroslav Mikoška s tím, že látku kolem 13. hodiny odstranili a odvětrávají prostor.

Záchranná služba poslala na místo z preventivních důvodů i velkokapacitní sanitku, na podporu hasičů záchranáři vytvořili podpůrný tým. „Ošetřili jsme jednoho zraněného muže. Toxická chemikálie zasáhla jeho ruku, takže jsme ho po ošetření převezli k další péči na popáleniny do Fakultní nemocnice Brno," uvedla mluvčí Michaela Bothová.

Výbuch trafostanice v Klecanech.
Výbuch trafostanice v Klecanech: Jeden člověk těžce zraněný, 163 lidí muselo opustit areál

Na místo dorazila také policie, která prostor uzavřela. „Ulice je neprůjezdná a policisté na místě usměrňují dopravu," uvedli na sociální síti X.

VIDEO: Výbuch trafostanice v Klecanech

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Výbuch trafostanice v Klecanech.
Zdroj: Aktu.cz