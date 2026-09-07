Zloděje zaujaly záhony okurek, paprik a rajčat, které nešťastnému zahrádkáři doslova mizely před očima. Zavolal policii a srdnatě se vydal s kuchyňským nožem úrodu bránit.
Ke zloději se rozběhl a snažil ho na místě zadržet. Skočil po něm a brzy se oba váleli v záhonech. „Naštěstí k použití žádné z těchto zbraní nedošlo,“ uklidnil mluvčí policie David Chaloupka.
Policejní hlídky byly na místě o chvilku později. „Zloděje na místě zadrželi. Dechová zkouška u něj ukázala hodnotu 1,24 promile alkoholu. Přestože škoda na zelenině byla v řádu desetikorun, porušení domovní svobody je trestným činem,“ upozornil mluvčí policie. Hříšníkovi tak hrozí vězení.
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