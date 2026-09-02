U Dubňan hlídka uprchlíka, který se při divoké jízdě několikrát málem poroučel k zemi, zablokovala. Kontrola ukázala, že má zákaz řízení do roku 2028. Ačkoliv dechovou zkouškou na alkohol uprchlík ještě prošel, s testem na drogy to bylo horší.

„Test je pozitivní na THC, amfetaminy a metamfetaminy,“ konstatoval strážce zákona. „To si děláte srandu, ne?“ oponoval motorkář. „Nedělám,“ uzavřel diskuzi policista a vyzval muže k vydání stroje.    

Za obecné ohrožení při šílené jízdě v roce 2023 půjde Vojtěch Ležák (vpravo) na 7 let do vězení.
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Neujížděl poprvé, přišel už o auto

Policisté zjistili, že stejného muže dobře znají z minulosti. Již několikrát se jim pokusil podobným způsobem ujet,“ upozornil policejní mluvčí Petr Vala s tím, že už dříve přišel o auto. Teď nejspíš v rámci trestu nařídí soud zabavení i jednostopého stroje. Za maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání mu navíc hrozí i pobyt ve vězení.

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Zfetovaný šílenec se hnal na Hodonínsku rychlostí 200 km/h, po dopadení přišel o motorku
Zdroj: Policie ČR

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Rychlostí až 200 km/h se hnal zfetovaný motorkář na Hodonínsku. Po dopadení mu policisté stroj zabavili.
Rychlostí až 200 km/h se hnal zfetovaný motorkář na Hodonínsku. Po dopadení mu policisté stroj zabavili.
Autor: Policie ČR