U Dubňan hlídka uprchlíka, který se při divoké jízdě několikrát málem poroučel k zemi, zablokovala. Kontrola ukázala, že má zákaz řízení do roku 2028. Ačkoliv dechovou zkouškou na alkohol uprchlík ještě prošel, s testem na drogy to bylo horší.
„Test je pozitivní na THC, amfetaminy a metamfetaminy,“ konstatoval strážce zákona. „To si děláte srandu, ne?“ oponoval motorkář. „Nedělám,“ uzavřel diskuzi policista a vyzval muže k vydání stroje.
Neujížděl poprvé, přišel už o auto
„Policisté zjistili, že stejného muže dobře znají z minulosti. Již několikrát se jim pokusil podobným způsobem ujet,“ upozornil policejní mluvčí Petr Vala s tím, že už dříve přišel o auto. Teď nejspíš v rámci trestu nařídí soud zabavení i jednostopého stroje. Za maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání mu navíc hrozí i pobyt ve vězení.