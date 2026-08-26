„Nehoda se stala ve středu dopoledne na silnici 38715. Řidič osobního vozidla z dosud nezjištěných příčin přejel do protisměru, následně vyjel mimo komunikaci a narazil do stromu,“ řekl mluvčí policie Petr Vala.

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Tragická nehoda u Doubravníku, řidič vezl pět dětí a narazil do stromu
Zdroj: Policie ČR

Ilustrační foto.
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V autě jelo kromě řidiče pět dětí. Je jisté, že minimálně jedno nebylo připoutáno.„Jedno bohužel zemřelo ještě před naším příjezdem. Další dvě byly těžce zraněny a po ošetření letěly vrtulníky do Dětské nemocnice,“ řekla mluvčí záchranky Michaela Bothová. Dva vrtulníky vysvětlila tím, že jeden jim na pomoc vyslali kolegové z Vysočiny.

 

V nemocnici skončily i obě zbývající děti a řidič. Ti by na tom měli být o poznání lépe. „Převezli jsme je tam z důvodu vyloučení vážnějších zranění,“ upřesnila mluvčí záchranky. Zesnulým je podle informací Blesku chlapec, vážně zraněni byli také dva chlapci.

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Policisté vyšetřují, co bylo příčinou nehody, může souviset se stavem šoféra. „Při dechové zkoušce v nemocnici mu vyšel pozitivně alkohol,“ upřesnil Vala.  Kolik promile řidič nadýchal, ale nespecifikoval. 

Mohli jet vlakem

Děti byly od úterý na fotbalovém kempu, který měl skonči v sobotu. Byly ubytované v rekreačním středisku Prudká nedaleko obce, řidič je vezl na hřiště do Doubravníku. „Šlo o děti z fotbalového kempu. Tak 10 až 14 let jim bylo,“ potvrdil televizi Nova Alexandr Vavřík z rekreačního střediska. „Je to asi tříkilometrová cesta,“ uvedl s tím, že tam klidně mohli cestovat vlakem, který tudy jezdí zhruba každou hodinu. Zda bude tábor pokračovat, zatím není jasné. „Všichni byli na hřišti, když se to stalo. Ještě jsem s nikým nemluvil,“ dodal. 

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Předseda fotbalového klubu Doubravník Tomáš Beran uvedl, že nešlo o děti z jejich klubu, ale že u nich mívají pravidelně už asi sedm let prázdninové soustředění. Ani on prý netuší, zda tábor bude pokračovat, neboť po tragédii nemá odvahu lidem z kempu zavolat. 

Vědělo se, že pije?!

Redaktor CNN Prima News Michal Janotka na facebooku vpodvečer zveřejnil další podrobnosti. Podle něj byl muž pod vlivem „obrovského množství alkoholu“ a většina z dětí nebyla v době nehody připoutaná. Uvedl také, že lidé v okolí i v obci prý moc dobře věděli, že muž, který s dětmi havaroval, pije alkohol. „Někteří dokonce údajně dětem říkali, aby s ním nikdy do auta nesedaly,“ dodal.

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Nehoda u Doubravníku, 26. srpna 2026
Nehoda u Doubravníku, 26. srpna 2026
Autor: Policie ČR