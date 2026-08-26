„Nehoda se stala ve středu dopoledne na silnici 38715. Řidič osobního vozidla z dosud nezjištěných příčin přejel do protisměru, následně vyjel mimo komunikaci a narazil do stromu,“ řekl mluvčí policie Petr Vala.
V autě jelo kromě řidiče pět dětí. Je jisté, že minimálně jedno nebylo připoutáno.„Jedno bohužel zemřelo ještě před naším příjezdem. Další dvě byly těžce zraněny a po ošetření letěly vrtulníky do Dětské nemocnice,“
řekla mluvčí záchranky Michaela Bothová. Dva vrtulníky vysvětlila tím, že jeden jim na pomoc vyslali kolegové z Vysočiny.
V nemocnici skončily i obě zbývající děti a řidič. Ti by na tom měli být o poznání lépe. „Převezli jsme je tam z důvodu vyloučení vážnějších zranění,“ upřesnila mluvčí záchranky.
Policisté vyšetřují, co bylo příčinou nehody, může souviset se stavem šoféra. „Při dechové zkoušce v nemocnici mu vyšel pozitivně alkohol,“ upřesnil Vala. Kolik promile řidič nadýchal, ale nespecifikoval.
Řidiči u Doubravníku musí počítat s tím, že silnice na Běleč je uzavřena a musí na objízdné trasy.
Nehoda u Doubravníku, 26. srpna 2026
Autor: Policie ČR