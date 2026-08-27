„Nehoda se stala ve středu dopoledne na silnici 38715. Řidič osobního vozidla z dosud nezjištěných příčin přejel do protisměru, následně vyjel mimo komunikaci a narazil do stromu,“ řekl mluvčí policie Petr Vala.
V nemocnici skončily i obě zbývající děti a řidič. Ti by na tom měli být o poznání lépe. „Převezli jsme je tam z důvodu vyloučení vážnějších zranění,“ upřesnila mluvčí záchranky. Zesnulým je podle informací Blesku chlapec, vážně zraněni byli také dva chlapci.
Případem se zabývají dopravní policisté z Územního odboru Brno-venkov. Zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu usmrcení z nedbalosti podle § 143 odst. 1 a 2 trestního zákoníku. Zmíněný druhý odstavec říká, že odnětím svobody na jeden rok až šest let bude pachatel potrestán, spáchá-li usmrcení z nedbalosti proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona. „V závislosti na výsledcích dalšího prověřování není vyloučeno, že právní kvalifikace bude ještě rozšířena,“ dodali policisté.
Vědělo se, že pije?!
Redaktor CNN Prima News Michal Janotka na facebooku vpodvečer zveřejnil další podrobnosti. Podle něj byl muž pod vlivem „obrovského množství alkoholu“ a většina z dětí nebyla v době nehody připoutaná. Uvedl také, že lidé v okolí i v obci prý moc dobře věděli, že muž, který s dětmi havaroval, pije alkohol. „Někteří dokonce údajně dětem říkali, aby s ním nikdy do auta nesedaly,“ dodal.
Mohli jet vlakem
Děti byly od úterý na fotbalovém kempu, který měl skonči v sobotu. Byly ubytované v rekreačním středisku Prudká nedaleko obce, řidič je vezl na hřiště do Doubravníku. „Šlo o děti z fotbalového kempu. Tak 10 až 14 let jim bylo,“ potvrdil televizi Nova Alexandr Vavřík z rekreačního střediska. „Je to asi tříkilometrová cesta,“ uvedl s tím, že tam klidně mohli cestovat vlakem, který tudy jezdí zhruba každou hodinu. Zda bude tábor pokračovat, zatím není jasné. „Všichni byli na hřišti, když se to stalo. Ještě jsem s nikým nemluvil,“ dodal.
Předseda fotbalového klubu Doubravník Tomáš Beran uvedl, že nešlo o děti z jejich klubu, ale že u nich mívají pravidelně už asi sedm let prázdninové soustředění. Ani on prý netuší, zda tábor bude pokračovat, neboť po tragédii nemá odvahu lidem z kempu zavolat.