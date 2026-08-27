„Nehoda se stala ve středu dopoledne na silnici 38715. Řidič osobního vozidla z dosud nezjištěných příčin přejel do protisměru, následně vyjel mimo komunikaci a narazil do stromu,“ řekl mluvčí policie Petr Vala.

Video se připravuje ...
Tragická nehoda u Doubravníku, řidič vezl pět dětí a narazil do stromu
Zdroj: Policie ČR

Ilustrační foto.
Tragická nehoda na D52 má další oběť: Dva lidé zemřeli na místě, třetí v nemocnici
V autě jelo kromě řidiče pět dětí. Je jisté, že minimálně jedno nebylo připoutáno.„Jedno bohužel zemřelo ještě před naším příjezdem. Další dvě byly těžce zraněny a po ošetření letěly vrtulníky do Dětské nemocnice,“ řekla mluvčí záchranky Michaela Bothová. Dva vrtulníky vysvětlila tím, že jeden jim na pomoc vyslali kolegové z Vysočiny.

 

V nemocnici skončily i obě zbývající děti a řidič. Ti by na tom měli být o poznání lépe. „Převezli jsme je tam z důvodu vyloučení vážnějších zranění,“ upřesnila mluvčí záchranky. Zesnulým je podle informací Blesku chlapec, vážně zraněni byli také dva chlapci.

Páteční tragická nehoda u Omic na Brněnsku.
Tragická nehoda autoškoly na Brněnsku: Řidič zemřel, dva zranění
Policisté vyšetřují, co bylo příčinou nehody, může souviset se stavem šoféra.„Při dechové zkoušce v nemocnici mu vyšel pozitivně alkohol. Po ní  byla řidiči v nemocnici odebrána krev. Výsledky odborného rozboru by měly potvrdit, zda byl v době nehody pod vlivem alkoholu, a případně stanovit jeho přesnou koncentraci.“ upřesnil Vala. Server Novinky.cz uvedl, že podle jeho informací řidič nadýchal neuvěřitelných 3,8 promile! Redakci to potvrdil zdroj obeznámený s vyšetřováním. „Samotná hodnota včerejší dechové zkoušky přesáhla 3 promile alkoholu,“ potvrdil Vala.

Případem se zabývají dopravní policisté z Územního odboru Brno-venkov. Zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu usmrcení z nedbalosti podle § 143 odst. 1 a 2 trestního zákoníku. Zmíněný druhý odstavec říká, že odnětím svobody na jeden rok až šest let bude pachatel potrestán, spáchá-li usmrcení z nedbalosti proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona. „V závislosti na výsledcích dalšího prověřování není vyloučeno, že právní kvalifikace bude ještě rozšířena,“ dodali policisté.

Vědělo se, že pije?!

Redaktor CNN Prima News Michal Janotka na facebooku vpodvečer zveřejnil další podrobnosti. Podle něj byl muž pod vlivem „obrovského množství alkoholu“ a většina z dětí nebyla v době nehody připoutaná. Uvedl také, že lidé v okolí i v obci prý moc dobře věděli, že muž, který s dětmi havaroval, pije alkohol. „Někteří dokonce údajně dětem říkali, aby s ním nikdy do auta nesedaly,“ dodal.

Mohli jet vlakem

Děti byly od úterý na fotbalovém kempu, který měl skonči v sobotu. Byly ubytované v rekreačním středisku Prudká nedaleko obce, řidič je vezl na hřiště do Doubravníku. „Šlo o děti z fotbalového kempu. Tak 10 až 14 let jim bylo,“ potvrdil televizi Nova Alexandr Vavřík z rekreačního střediska. „Je to asi tříkilometrová cesta,“ uvedl s tím, že tam klidně mohli cestovat vlakem, který tudy jezdí zhruba každou hodinu. Zda bude tábor pokračovat, zatím není jasné. „Všichni byli na hřišti, když se to stalo. Ještě jsem s nikým nemluvil,“ dodal. 

Tena Elefteriadu promluvila o tom, jaké vztahy má se synem Ektorem.
Rapper Ektor, syn hvězdy 70. let Teny Elefteriadu (78): Podmínka za zmlácení táty se synem!

Předseda fotbalového klubu Doubravník Tomáš Beran uvedl, že nešlo o děti z jejich klubu, ale že u nich mívají pravidelně už asi sedm let prázdninové soustředění. Ani on prý netuší, zda tábor bude pokračovat, neboť po tragédii nemá odvahu lidem z kempu zavolat. 

Fotogalerie
9 fotografií
Nehoda u Doubravníku, 26. srpna 2026
Nehoda u Doubravníku, 26. srpna 2026
Autor: Policie ČR