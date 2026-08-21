Okradený naštěstí okamžitě zareagoval a na nejbližší služebně strážníků událost nahlásil. Informaci o ukradeném vozidle převzali policisté a záhy zjistili, kudy poberta ujíždí.
„Odcizenou dodávku po několika minutách spatřili na ulici Hradecká při jízdě z Brna směrem na Kuřim a začali ji pronásledovat, “ uvedl policejní mluvčí David Chaloupka.
Zastavit se mu nechtělo
Řidič se však snažil policistům ujet. U Podlesí se otočil a zamířil zpět do Brna. Do pronásledování se postupně zapojovaly další policejní hlídky. „V ulici Porgesova se jednomu ze služebních vozidel podařilo dodávku předjet. Ve spolupráci s další hlídkou pak vytvořili prostor, který řidiči znemožnil pokračovat v jízdě, a donutili ho zastavit,“ popsal konec honičky mluvčí.
Jak se ukázalo, zfetovaný zloděj řídil i s platným zákaz řízení, v minulosti už pobýval za mřížemi. Skončil v policejní cele, následně ho soud poslal do vazby. Ukradenou dodávku si převzal majitel s poučením, aby byl příště opatrnější.