Případem z 22. prosince loňského roku se ve čtvrtek zabýval Krajský soud v Brně. „Poškozená si vše uvědomovala, ale kvůli drogám nebyla schopná se bránit. Příteli stačila na mobil jen napsat: Pomoc!“ řekl soudce Petr Hlavina.
Podle jeho slov se opakovaně snažila styku bránit, ale Zeman proti ní disponoval výrazně větší silou.
„Klientka má stále psychické následky. Trpí nespavostí a musí chodit na psychoterapie, a to přesto, že od události uplynulo už osm měsíců,“ upozornil její právní zástupce.
Zeman u soudu znásilnění popřel a tvrdil, že vše bylo dobrovolné. Podle znalců má ale sklony k násilí a už několikrát byl odsouzen do vězení. Usvědčit ho měla i komunikace na sociálních sítích. Rozsudek je pravomocný a není možné se proti němu odvolat.
Eskorta přivádí ke Krajskému soudu v Brně Davida Zemana (32), který v Brně na hlavním nádraží znásilnil dívku. Před novináři se maskoval.
Autor: Hynek Zdeněk