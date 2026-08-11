Když děvčátko nereagovalo na volání, vytočila babička bez váhání tísňovou linku a zalarmoval pomoc. Rozběhla se rozsáhlá pátrací akce. Do hledání u obce Śaratice se okamžitě zapojili desítky policistů, hasiči, dobrovolníci i policejní vrtulník.
Událost přijal operátor na lince 158 před sedmou hodinou večerní. „Dítě nejspíš ztratilo v rozlehlém lánu orientaci a chodilo v něm pořád dokola,“ uvedla policejní mluvčí Petra Hrůzová.
Vrtulník ztracenou dívku vylekal
Už za hodinu byla holčička nalezena, přispěl k ní především vrtulník. „Právě jeho hluk dívenku vylekal natolik, že začala plakat, což pomohlo pátračům určit její polohu. Krátce před osmou hodinou večer se podařilo malou princeznu v kukuřičném poli najít a vrátit do náruče rodičům,“ uzavřela případ se šťastným koncem policistka.
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