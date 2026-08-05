„Obžalovaný v době, kdy měl poškozenou hlídat, ji úmyslně opakovaně přiložil na plosky chodidel hořící cigaretu, čímž jí způsobil hluboké popáleniny na obou chodidlech,“ uvedla žalobkyně Iveta Eichlerová.
Matka měla podle obžaloby bolestivá zranění dcery ignorovala. „Ačkoli poškozená silně plakala a měla bolesti ještě desítky hodin od vzniku poranění, obžalovaná nezajistila její ošetření,“ upozornila Eichlerová.
Matka, která podle novinek.cz žije z invalidního důchodu, tvrdla, že ani neví, jak bolestivá zranění dcery vznikla. „Já si všimla až puchýřků a myslela jsem, že to má z botiček. Fakt jsem si ničeho nevšimla, dcera skoro vůbec neplakala,“ tvrdila žena. Hrozí jí až dva roky basy.
Dítě skončilo u pěstounů
Matka je podle znalců intelektově slabší, což jí ale nijak nebránilo zneužívat pervitin, toluen či THC. „Nebyla schopná fungovat jako matka, to by šlo jen pod dozorem další osoby,“ upozornila znalkyně z oboru psychiatrie.
Muž, který je podle svých slov bezdomovcem, se u soudu jen krátce prezentoval jako někdo, koho děti milují. „Každé dítě jde hned za mnou, každé dítě mě má rádo,“ tvrdil. Za zranění holčičky mu hrozí až 12 let vězení.
Dívenku od dalšího utrpení zachránila až její prababička, která do bytu přišla situaci zkontrolovat a pravnučku si odvezla k sobě domů. Tam záhy zjistila, že je poraněná. Děvčátko skončilo v nemocnici a nyní je v pěstounské péči.
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