Strojvedoucí sáhl po rychlobrzdě, snížil rychlost ze 160 na 100 kilometrů. Auto, které hazardérka o kousek posunula z kolejí, minula souprava se stovkou cestujících o pár centimetrů.
Ženu obvinili z obecného ohrožení z nedbalosti. Ta si však nevzala z drsné situace ponaučení. Letos v lednu ji chytili policisté za volantem s 1,3 promile alkoholu v krvi! Okresní soud ji potrestal dvouletou podmínkou a zákazem řízení na pět let. Jenže se odvolala řidička i žalobce.
Prý spěchala do práce
U odvolacího senátu Krajského soudu v Brně obžalovaná tvrdila, že na přejezdu „jen“ zazmatkovala. „Vezla jsem dceru, bylo jí špatně. Pak jsem spěchala do práce,“ zdůvodnila, proč vjela na přejezd i přes červená výstražní světla. Když spadly závory, snažila se dostat z kolejí. „Nechtěla jsem vjet pod vlak,“ tvrdila.
Žalobkyně žádala zpřísnění trestu. Podle ní řidička spáchala obecné ohrožení úmyslně. „Kamerové záznamy z místa ukazují, že vjela na přejezd v době, kdy byla výstražná světla už 30 vteřin v provozu,“ uvedla a navrhla nepodmíněný trest.
Soud: Vězení, delší zákaz řízení
Odvolací senát jí vyhověl. Nebezpečné počínání „ocenil" 18 měsíci vězení natvrdo a zvýšil zákaz řízení na 6 let. „Zachovala jste se bezohledně k jiným účastníkům provozu. Strojvůdci i stovce cestujících. Hrozilo ohrožení životů i majetku,“ shrnula soudkyně Hana Kleinová.
Řidičce přitížil i fakt, že ji o půl roku později přistihli policisté opilou za volantem. Dechová zkouška odhalila 1,3 promile. „Stála jsem v zákazu, chtěla jsem jen přeparkovat,“ marně se hájila.
„Proč jste nejprve nepřeparkovala a až pak se šla věnovat alkoholu?,“ obořila se na ni soudkyně. Rozsudek je pravomocný.
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