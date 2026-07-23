„Přijali jsme oznámení o neoprávněném záboru soukromého pozemku. Podezřelému poskytl oznamovatel vodu a drobné občerstvení. Pokus o zjištění totožnosti byl ale zmařen využitím jeho vrozené schopnosti letu,“ popsala zásah proti naruiteli - pávovi mluvčí strážníků Lenka Rigó.
Na hrázi dokonce zasahovali strážníci proti „davu." „Šlo o nepovolené shromáždění organizované skupiny čítající dvacet členů. Přestože nad strážníky disponovala výraznou početní převahou, nekladla odpor,“ upřesnila Rigó zásah proti ovcím.
Složitější to bylo v Poštorné. „U stavidla byl zjištěn uprchlý jedinec, který nereagoval na výzvu: „Stůj“ a pokračoval v pastvě. Následně byl majitel eskortován zpět na místo určení,“ popsala býka útěkáře mluvčí strážníků.
Úřední záznam proti zvířatům dokončila takto: „U všech výše uvedených podezřelých bylo zjištěno, že jednali instinktivně. Orientační dechová zkouška nebyla z objektivních důvodů provedena, přesto nebyly zjištěny žádné indicie nasvědčující ovlivnění alkoholem či jinou návykovou látkou.“
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