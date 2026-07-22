Mladík se loni v říjnu kolem 23. hodiny vrátil z hospody. „Byl dost opilý. Z kuchyňské linky vzal nůž s 18centimetrovou čepelí a vrazil ho matce nejprve do plic a následně i do břicha,“ popsal útok státní zástupce Ivan Hrazdira.

Těžce zraněná matka utíkala s žádostí o pomoc k sousedovi. Ten se jí laicky snažil zastavit krvácení a přivolal záchranáře, ale zachránit ženu již nešlo. Svým zraněním podlehla.

V dějišti hrůzy v tu dobu spaly dvě děti, dcera a syn sestry vraha. Té napsal děsivý vzkaz: „Tvé děti budou brzy taky po smrti.“

„Martin byl odmalička problematický a agresivní. Vše doma ničil,“ popsala bratra matka obou dětí Lucie.

Drama u soudu v Brně: Muž (67) zastřelil synovce (†35), během výpovědi zkolaboval!

Eskorta odvádí od soudu Vladimíra V. (67), v Třešti zastřelil svého synovce (†35) přímo před zraky policistů.

Přiznal se ke všemu

Martin před soudem problémy s alkoholem přiznal. „Léčil jsem se s ním v psychiatrické léčebně. Prohlašuji, že jsem vinen. Vše se stalo tak, jak je uvedeno v obžalobě,“ řekl ve středu při úvodním líčení před soudem v Brně.

Mladík je nemajetný. Pracovní návyky nezískal a není veden ani v evidenci úřadu práce. „Jsem zcela bez příjmu,“ přiznal. Současný pobyt ve vazební věznici a následně předpokládaný pobyt ve vězení mu tak vyřešil na dlouhé roky existenční starosti.

Těžko říci, zda přitom bude přemýšlet i o tom, jak zaplatit nemajetkovou újmu svým příbuzným. Ti se od něj úplně všichni odvrátili a požadují odškodné v celkové výši téměř tři miliony korun. Verdikt nad matkovrahem by měl padnout ještě v době letních prázdnin.

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Zdroj: Policie ČR