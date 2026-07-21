Osoba zemřela ještě před naším příjezdem, už jsme jí nedokázali pomoct,“ uvedla mluvčí Michaela Bothová.
K dopravní nehodě došlo kolem půl čtvrté ráno. „Podle dosavadního šetření měl řidič osobního vozidla z dosud nezjištěných příčin přejet do protisměru, kde se čelně střetl s kamionem. V současné době probíhá úklid vozovky a v dohledné době by měla být komunikace opět plně zprůjezdněna,“ sdělila policie na sociálních sítích.
Hasiči zkrotili plameny po příjezdu během deseti minut. „Nasadili jsme dva vodní proudy. Jedním jsme hasili auto a druhým jsme chránili kamion, aby nezačal hořet také. Osobní auto odveze odtahovka, o kamion se postará vlastnická firma. Přečerpat jsme z něj ale museli paliva, aby přesun byl bezpečný,“ řekl mluvčí Jan Dvořák.
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