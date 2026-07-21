Osoba zemřela ještě před naším příjezdem, už jsme jí nedokázali pomoct,“ uvedla mluvčí Michaela Bothová.

K dopravní nehodě došlo kolem půl čtvrté ráno. „Podle dosavadního šetření měl řidič osobního vozidla z dosud nezjištěných příčin přejet do protisměru, kde se čelně střetl s kamionem. V současné době probíhá úklid vozovky a v dohledné době by měla být komunikace opět plně zprůjezdněna,“ sdělila policie na sociálních sítích.

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Ilustrační foto.

Hasiči zkrotili plameny po příjezdu během deseti minut. „Nasadili jsme dva vodní proudy. Jedním jsme hasili auto a druhým jsme chránili kamion, aby nezačal hořet také. Osobní auto odveze odtahovka, o kamion se postará vlastnická firma. Přečerpat jsme z něj ale museli paliva, aby přesun byl bezpečný,“ řekl mluvčí Jan Dvořák.

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Zdroj: Policie ČR