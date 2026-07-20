Muži zákona na jihu Moravy se dali neprodleně do pátrání. „Zanedlouho zjistili, že údajná vražedkyně bydlí ve Frýdku-Místku,“ řekla policejní mluvčí Andrea Cejnková.

Lidé v České Lípě volají strážníkům kvůli číslu na zubaře: Navedla je AI

Lidé mylně shánějí zubaře na čísle městské policie.

Když jejich severomoravští kolegové dorazili na místo údajného zločinu, nestačili se divit. „Vražedkyně“ měla totiž překvapivé vysvětlení. „Neustále ji prý po telefonu někdo obtěžuje, a tak si na sociálních sítích našla návod, jak se takových volajících nejlépe zbavit,“ řekla mluvčí. 

 

Policisté poté ženu řádně poučili, že existují i vhodnější řešení obtěžujících telefonátů a vrátili se na služebnu, kde se zcela určitě se stěží uvěřitelným případem svěřili svým kolegům.

 