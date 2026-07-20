Muži zákona na jihu Moravy se dali neprodleně do pátrání. „Zanedlouho zjistili, že údajná vražedkyně bydlí ve Frýdku-Místku,“ řekla policejní mluvčí Andrea Cejnková.
Když jejich severomoravští kolegové dorazili na místo údajného zločinu, nestačili se divit. „Vražedkyně“ měla totiž překvapivé vysvětlení. „Neustále ji prý po telefonu někdo obtěžuje, a tak si na sociálních sítích našla návod, jak se takových volajících nejlépe zbavit,“ řekla mluvčí.
Policisté poté ženu řádně poučili, že existují i vhodnější řešení obtěžujících telefonátů a vrátili se na služebnu, kde se zcela určitě se stěží uvěřitelným případem svěřili svým kolegům.