Informaci o nebezpečné situaci dostali policisté ve tři hodiny ráno. Na mostě přes rychlostní silnici upoutal svědka muž sedící na zábradlí. Už na první pohled bylo zřejmé, že se nachází ve špatném psychickém stavu.
Když se k němu hlídka přiblížila, mladík na ni zakřičel, aby zůstali stát. Vyhrožoval, že pokud se k němu někdo přiblíží, skočí dolů.
„Nepokecáme si tady na zemi jenom? Že jsi udělal nejako chybu, ale to jsou věci, které se dají vždycky řešit. Akorát si nemyslím, že sedět na tom zábradlí je dobrý nápad,“ promlouval muž zákona k postavě nad silnicí.
„Já vím, že se mě snažíte zaměstnat, abych nic neudělal,“ odpověděl muž.
Pomohl i telefonát jeho otci
Nakonec se s hlídkou domluvil, že zavolají jeho tátovi. Mladík se postupně rozpovídal o svém životě, svých problémech i pocitech. Díky trpělivosti se hlídce podařilo navázat takový kontakt, že muž nakonec své rozhodnutí přehodnotil a několika dlouhých minutách přelezl zpět na bezpečnou stranu zábradlí.
„Policisté tak svým profesionálním přístupem a lidským jednáním pomohli zachránit lidský život,“ shrnula událost mluvčí.
Linka bezpečí pomůže
Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince bezpečí: 116 111. Služba je poskytována nonstop a zdarma.