Hlídka strážníků vyjela do Vídeňské ulice, aby spěchající vůz vyvedla do bohunické nemocnice. „Její areál je sice nedaleko, nastávající rodiče však měli z dřívějška mnoho zkušeností z vytížených křižovatek, kde se běžně čeká před semaforem i několik minut,“ řekl mluvčí městské policie Jakub Ghanem.
Průjezd až na sál za tři minuty
Záhy se obě posádky zkontaktovaly. Autohlídka umožnila volkswagenu nejprve předjet řadu aut čekajících před křižovatkou Vídeňské a Jihlavské ulice, ale po chvíli projet na červenou kolem semaforu při odbočování do ulice Kamenice. Záhy manželé projeli nemocničním areálem areálem až ke gynekologicko-porodnické klinice.
„Díky prázdninovému provozu nebyl doprovod městem tak složitý, jak by se dalo očekávat. Cestu až před dveře porodnice se jim však podařilo zkrátit na pouhé tři minuty,“ dodal mluvčí.
Galantní strážník a poděkování
Jeden ze strážníků byl natolik galantní, že nastávající rodičku i jejího manžela doprovodil až k porodnímu sálu.
„V tom všem chaosu jsem se zapomněla zeptat na jméno a strašně ráda bych mu poděkovala. Za nás oba, tedy spíš všechny tři,“ napsala žena ve svém poděkování městské policii a dodala, že přivedla na svět syna.