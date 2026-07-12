Podle policie stála za nehodou pravděpodobně technická závada na jednom ze strojů. Akce na Masarykově okruhu s celkem 18 závody byla v sobotu odpoledne v polovině programu.
„Podle prvotních informací měl třiatřicetiletý cizinec zřejmě technickou závadu na motocyklu a nebyl schopen rozjet svůj stroj. Zezadu do něj narazil čtyřiačtyřicetiletý jezdec, také cizinec,“ uvedla policejní mluvčí Andrea Cejnková. Mladší jezdec (†33) zemřel na místě.
Druhý jezdec zemřel v nemocnici
„Druhý jezdec byl v kritickém stavu transportován do nemocnice. Ani jeho život se bohužel nepodařilo zachránit," řekl mluvčí komunikace okruhu Petr Boháč. Okolnosti události vyšetřují policisté. Pořadatelé hned po tragédii další program zrušili.
„FIM Europe, Alpe Adria Motorcycle Union, AACADEMY a Autodrom Brno vyjadřují hlubokou soustrast rodinám a blízkým obou zesnulých závodníků. Z úcty k pozůstalým nebudeme v tuto chvíli poskytovat další informace,“ uvedl Boháč.
Fenomén Alpe Adria
Alpe Adria International Motorcycle Championship (AAIMC) je motocyklový šampionát s více než 20letou historií, který přitahuje tisíce nadšenců a stovky závodníků především ze střední Evropy. Brno bylo letos třetí zastávkou seriálu. Program nabízel několik závodních kategorií od Supersport 300 až po královskou třídu Superbike a celkem 18 závodů.
Tragédie po 12 letech
Dva jezdci zemřeli na Masarykové okruhu v září 2014 při hromadném startu amatérského závodu. Další dva utrpěli po střetu vážná zranění a skončili na urgentu brněnských nemocnic. Jednalo se o klubovou akci. Jeden motorkář zemřel v roce 2012 při tzv. jízdě veřejnosti, kdy jsou jezdci na okruhu povinni dodržovat rychlost 90 kilometrů v hodině.
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