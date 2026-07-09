Muž za volantem škodovky na výzvy k zastavení nereagoval. Naopak dupl na plyn z Vyškova uháněl na Drysice. „Opakovaně se snažil služební civilní BMW blokovat, aby jej policisté nemohli předjet, a několikrát se pokusil policejní vozidlo dokonce vybrzdit,“ uvedl policejní mluvčí Petr Vala.
Když pochopil, že po silnici nemá šanci dálničnímu speciálu ujet, sjel na polní cestu. Tento manévr se mu však stal osudným. Auto poškodil, z motoru se vyvalil hustý dým. Ani to ho ale nezastavilo a ujížděl dál.
Zmizel v obilném poli
„V Ivanovicích na Hané nezvládl průjezd zatáčkou a narazil do zaparkovaného vozidla. Když se jej policisté pokusili zastavit zablokováním cesty služebním automobilem, narazil i do něj a pokračoval v úniku,“ popsal počínání řidiče mluvčí. Uprchlík nakonec vypnul světla, vjel do pole s obilím, kde škodovku odstavil a zmizel ve tmě.
Hlídky v tu chvíli už věděly, koho konkrétně mají před sebou. Rozjelo se rozsáhlé pátrání. Jeho finále přišlo krátce po páté hodině ranní, kdy byl hledaný muž zadržen na dálnici D1 na 233. kilometru. Vyšlo najevo, že si po útěku z obilí přivolal taxi.
Drogy, zákaz řízení
Test prokázal, že celou honičku podstoupil muž pod vlivem drog. Další prověrka ukázala, že má zákaz řízení až do letošního října. Policisté jeho poškozený vůz nechali odtáhnout na záchytné parkoviště.
„Případem se nyní zabývají vyškovští dopravní policisté pro podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Není vyloučeno, že se právní kvalifikace může ještě zpřísnit,“ shrnul policejní mluvčí.