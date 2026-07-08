Michal, který má z předchozího stavu dva syny, se s Denisou seznámil v práci. Začali spolu chodit, v listopadu 2023 se jim narodila holčička. Jenže idylka se začala vytrácet.
Michal skončil kvůli dluhům v insolvenci, v práci čelil podezření, že zcizil mobilní telefony. S Denisou se stále častěji hádali, žárlil na její známé. Dokonce jí kontroloval obsah konverzace v mobilním telefonu.
Když družka navíc zjistila, že si na ni chce vzít úvěr, pohár trpělivosti přetekl. Rozhodla se od něj i s dcerkou odstěhovat a vztah ukončit. Navíc zamířila na potrat, druhé dítě už nechtěla do krachujícího vztahu přivést.
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Nechtěl jsem ji zabít, jen postrašit
Loni 23. července Michal nejprve podpálil ve sklepě věci, které si Denisa přichystala ke stěhování. V pronajatém bytě ji poté napadl. „Nechtěl jsem ji zabít, jen vystrašit,“ tvrdil policistům.
Žena utrpěla řadu pohmožděnin i řezných ran od kuchyňského nože. To nejhorší však přišlo poté, co ji Michal uchopil do takzvané kravaty. Zvuky zápasu vzbudily dvouletou holčičku, která se při pohledu na otřesnou scénu rozplakala.
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„Už jsem skoro nemohla dýchat. Když spatřil dcerku, nechal toho,“ popsala děsivý zážitek Denisa, která má podle znalců dodnes psychické problémy.
„Myslím, že mě chtěl zabít ve stylu, když tě nebudu mít já, tak nikdo,“ svěřila se napadená družka, která požadovala jako odškodné jeden milion korun.
700 tisíc za psychickou újmu
Michal P. působil v soudní síni rezignovaným dojmem, k výpovědím družky i svědků se nechtěl vyjadřovat. Dlouhý trest si odsedí ve věznici s ostrahou.
Jeho dnes už bývalé družce přiznal soud odškodné. Za věci zničené požárem ve sklepě 80 tisíc, za psychickou újmu pak 700 tisíc korun. Rozsudek není pravomocný, obě strany si ponechaly lhůtu pro vyjádření.
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