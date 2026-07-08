Požár chaty poblíž Bítova na Znojemsku byl nahlášený před jednou v noci. „Jedna osoba utrpěla závažná zranění, už jsme jí nemohli pomoci. Dále jsme měli v péči ženu se středně těžkými popáleninami, kterou jsme po ošetření převezli na popáleninové centrum do brněnské fakultní nemocnice,“ řekl mluvčí jihomoravských záchranářů Lukáš Dvořáček. Jednoho muže po ošetření ponechali záchranáři na místě.
Policisté ve spolupráci s hasiči místo ohledávají a zjišťují příčinu požáru. „Na místě zasahovala i policejní krizová interventka,“ uvedl mluvčí. S ohledáním místa pomůže i psovod.
Noc ale neskončila a hasiči vyhlašovali u Bratčic na Brněnsku třetí stupeň poplachu ze čtyř možných. Požár skládky se rozšířil na ploše zhruba 100 x 100 metrů. Hašení komplikoval silný vítr i náročný terén, skládka leží ve svahu. Dva hasiči se při náročném zásahu zranili, jeden musel být převezen do nemocnice.
Oheň se podařilo dostat pod kontrolu kolem 6. Ráno, ale hasební práce budou pokračovat ještě během dneška.
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