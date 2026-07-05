Rodiče měli oprávněné obavy, že by jejich potomek mohl vjet do silnice, kde by ho řidiči mohli snadno přehlédnout. Kromě policistů se proto do pátrání zapojili i strážníci. Kluk mezitím zaparkoval své vozidlo před jedním z obchodů.
Ti uvědomili rodiče i policisty, aby zrušili pátrání. „Chlapec si mezitím autíčko v prodejně vybral a nechtěl se s ním rozloučit. Strážníci mu ho proto koupili a věnovali jako dárek,“ dodali veselý konec strážníci.
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