Rodiče měli oprávněné obavy, že by jejich potomek mohl vjet do silnice, kde by ho řidiči mohli snadno přehlédnout. Kromě policistů se proto do pátrání zapojili i strážníci. Kluk mezitím zaparkoval své vozidlo před jedním z obchodů.

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„Hlídka vykonávající službu v centru města našla dítě odpovídajícího popisu přibližně po dvou minutách. Strážníci na místě zjistili, že se jedná o pohřešovaného chlapce, který si vyjel do jedné z místních prodejen pro autíčko,“ uvedli strážníci.

Ti uvědomili rodiče i policisty, aby zrušili pátrání. „Chlapec si mezitím autíčko v prodejně vybral a nechtěl se s ním rozloučit. Strážníci mu ho proto koupili a věnovali jako dárek,“ dodali veselý konec strážníci.

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Zdroj: Městská policie Brno