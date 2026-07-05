Drama, kterým se zabývá Krajský soud v Brně, se odehrálo v dubnu loňského roku. Martin T. tam nejprve napadl kamaráda své bývalé přítelkyně a pak přijel i za jejím otcem.
Škrtil do bezvědomí
„Dal mu pěstí do oka. Pak ho chytl do kravaty a škrtil, až napadený upadl do bezvědomí,“ řekl před soudem státní zástupce. Štěstím bylo, že k útoku došlo na ulici, kterou se právě vraceli hasiči se starostou z místní zábavy.
Okamžitě se snažili agresora zastavit. „Třikrát nebo čtyřikrát jsem se mu pokusil odtrhnout ruku, ale marně,“ řekl jeden z hasičů. I já to zkusil dvakrát, ale sevření povolil, až když jsem mu dal na čelo facku,“ řekl starosta malé obce ze Znojemska.
Litoval sebe
Poté hasiči napadeného oživili a agresora z místa vyhnali. Ten bude až do vynesení rozsudku čekat na uložený trest už přímo ve vězení. „Napsal mi z něj dopis, ale litoval v něm jen sám sebe,“ upozornila soud jeho bývalá přítelkyně.
Obžalovaný se několik let věnoval bojovým sportům: MMA a thajskému boxu. Svou sílu si zkoušel na své přítelkyni, která měla tělo plné podlitin. Stíhaný je za vraždu ve stádiu pokusu, týrání osoby ve společném bydlení a vydírání. Hrozí mu až 18 let vězení.
K agresi se přiznal. Odmítá ovšem, že by chtěl otce bývalé přítelkyně zabít. „Pustil jsem ho sám, když jsem viděl, že je v bezvědomí. Zachoval jsem se jako kretén. Uvědomil jsem si to ale až ve vazbě,“ dodal.
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