Tragická událost se stala už minulý pátek, ale policie o ni informovala nyní i v souvislosti s nadcházejícím horkým víkendem, který budou lidé trávit u vody.
Záchranné složky dostaly oznámení o chlapci, který se nacházel pod hladinou. „Podle zjištěných informací se šel koupat se svým kamarádem, přičemž se začal topit," uvedl policejní mluvčí Petr Vala.
Do následné pátrací akce se zapojili i policejní potápěči. „Po více než dvou hodinách usilovného hledání nalezli chlapce bez známek života. Přes veškerou snahu zasahujících složek měl případ tragický konec," uvedl Vala.
Topil se, ale nespolupracoval
Obdobný zásah ale se šťastným koncem evidují policisté na Hodonínsku. „V přístavišti v obci Petrov si chtěl v noci z úterý na středu zaplavat silně podnapilý muž. Jeho jednání znepokojilo kolemjdoucí, kteří se jej ještě před příjezdem hlídky snažili přesvědčit, aby z vody vylezl. Dokonce mu hodili záchrannou vestu. Muž však odmítal jakkoliv spolupracovat," popsal mluvčí.
Po příjezdu policistů muž vestu odhodil a na okamžik se ponořil pod hladinu, policistům se ho ale podařilo dostat na molo. Dechová zkouška následně ukázala více než dvě promile alkoholu v dechu.
„Podchlazeného plavce si převzali zdravotníci. Kromě nepříjemného zážitku bude muset své jednání vysvětlovat také před správním orgánem, protože se koupal v místě, kde je vstup do vody zakázán," uvedl mluvčí.
Varování: Alkohol a vedro zvyšují riziko
Policie v této souvislosti apeluje na veřejnost, aby s nadcházejícími prázdninami nepodceňovala rizika u vodních ploch. Lidé by neměli přeceňovat své plavecké schopnosti a vždy by měli zohlednit aktuální podmínky.
Policie stejně tak varuje před vstupem do vody lidi pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, které výrazně snižují schopnost reagovat na nečekané situace.
„Důležité je také respektovat zákazy koupání a značení u vodních ploch, které upozorňují například na nebezpečné proudy, hloubku nebo jiná rizika. Zvýšenou pozornost je pak nutné věnovat dětem, které by měly být u vody neustále pod dohledem dospělého," podtrhl mluvčí.