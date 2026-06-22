Policisté nyní potřebují zjistit jeho totožnost, protože jeho svědectví může být klíčové pro objasnění okolností celé události. „Hledaným účastníkem je muž hovořící česky. Jel na sportovním, pravděpodobně silničním jízdním kole s řídítky typu berany,“ uvedl policejní mluvčí Petr Vala.
Policisté vyzývají hledaného cyklistu, aby se sám přihlásil a pomohl objasnit okolnosti dopravní nehody. Zároveň žádají o spolupráci také všechny svědky, kteří se v době události pohybovali v daném místě a mohou poskytnout jakékoliv informace.
„Veškeré poznatky mohou občané oznámit na telefonních číslech 974 633 260 nebo 724 275 039, případně se obrátit přímo na dopravní inspektorát v Hodoníně,“ řekl mluvčí.
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