„Ten zcela nepochopitelně, bez náznaku brzdění, v plné rychlosti narazil do zadní části nepojízdného nákladního vozu,“ popsal děsivou nehodu policejní mluvčí David Chaloupka. V okamžiku nárazu se řidič Tatry nacházel přímo pod vozem. Jako zázrakem děsivě vyhlížející nehodu oba řidiči přežili.
Pozornost si zaslouží i reakce mnoha řidičů, kteří pohotově zastavovali, aby poskytli první pomoc. „Pochvalu si zaslouží zejména dvě ženy zachycené na videu, které si duchapřítomně navlékli i reflexní vesty a k raněným spěchali bezpečně po krajnici,“ dodal mluvčí.
Nehod, při kterých sehrála nepozornost významnou roli, na dálnicích v okolí Brna v posledních měsících přibylo a některé skončily tragicky.
„Zejména o nadcházejícím víkendu lze očekávat hustší provoz v souvislosti s motocyklovým mistrovstvím světa. Řidiči by tak měli být obzvláště pozorní, protože se mohou nárazově tvořit kolony,“ zdůraznil policista.
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