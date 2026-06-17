Nehoda nákladního auta a dodávky zastavila po půl jedné provoz na Prahu. „Do stojícího nákladního auta, pod kterým ležel řidič a věnoval se opravě, narazila dodávka. Její řidič utrpěl středně těžké zranění,“ uvedla mluvčí záchranářů Michaela Bothová. Vrtulník jej přepravil do Fakultní nemocnice Brno.
„Druhého muže záchranáři převezli do nemocnice k vyloučení vážnějších zranění,“ doplnila Bothová.
Dálnice bude podle informací na Dopravniinfo.cz uzavřená pravděpodobně do 15 hodin. Řidiči musí dálnici opustit na exitu 190 Brno-západ a úsek objet přes Bosonohy a Popůvky, zpět na dálnici mohou vjet u Kývalky na 182. kilometru.