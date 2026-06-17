Jde o skutečnou raritu, která by se mohla klidně hodit do jakéhokoliv dílu filmové série o agentovi Jamesi Bondovi. Ovšem v rukou nezodpovědného majitele se může stát smrtící zbraní. „Jedná se o zbraň zákeřnou a tedy zakázanou ráže 22 LR,“ uvedl policejní mluvčí Pavel Šváb. Donesl ji muž z Vyškovska, který ji prý našel.
Čas k odevzdání jen do konce června
Zbraňová amnestie potrvá na jižní Moravě do konce června. Kromě 355 zbraní lidé odevzdali také 21 tisíc kusů střeliva a 188 kusů další munice.
V případě, že držitel příslušného zbrojního oprávnění o zbraň požádá, bude mu po řádném zaregistrování vrácena. „Samozřejmě až zkontrolujeme, že nefigurovala při protiprávním jednání. To je možné pouze za podmínky, že je držitelem příslušného zbrojního oprávnění či zbrojní licence pro danou zbraň,“ upozornil Šváb.
Pokud by ji chtěl zpět majitel bez zbrojního oprávnění, může si patřičné oprávnění opatřit a o odevzdanou zbraň si poté požádat. Další možností je převést zbraň na jiného majitele se zbrojním oprávněním, prodat přes držitele zbrojní licence nebo přenechat státu.
VIDEO: Zbraňová amnestie Policie ĆR
Zbraňová amnestie Policie ČR Policie ČR
Zbraňová amnestie Policie ČR Policie ČR