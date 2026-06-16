Motiv činu zůstává neznámý. Útočník s téměř třemi promile si nic nepamatuje, generál zase nechápe, proč k něm náhle přistoupil. Když Hyťha spatřil nůž u svého krku, uchopil čepel levou rukou a s vojákem se přetahoval. Dva jeho kolegové útočníka srazili na zem a generálovi poskytli první pomoc.
„Napadený utrpěl tři řezné rány na dlani, které přeťaly šlachy, svaly a cévy. Podstoupil řadu operací a rehabilitace, jeho omezení přetrvává dodnes. Nelze vyloučit možné trvalé následky,“ citovala soudkyně Hana Bartoňová z lékařské zprávy.
„Nechápu dodnes, co se stalo. Byl to nevyprovokovaný útok, nebyl žádný varovný signál. Následky pociťují dodnes,“ shrnul své pocity po rozsudku Hyťha, který působil coby šéf sekce zpravodajského zabezpečení armády.
Útočník utekl
Útočník pracující v armádní logistice prohlásil u soudu vinu, už dříve poslal generálovi omluvný dopis. Osudné noci prý slavil státnice a dokončení studia na vysoké škole.
„Nic si nepamatuji. Přemýšlím o tom dodnes, mám jen střípky z toho, co se stalo,“ svěřil se. Po útoku utekl a odjel svou škodovkou. O několik ulic dál ho zastavila policejní hlídka. Podle propočtů měl v krvi v době činu téměř tři promile.
Brigádní generál Roman Hyťha k rozsudku soudu v Brně TV Blesk Zdeněk Matyáš
Brigádní generál Roman Hyťha k rozsudku soudu v Brně TV Blesk Zdeněk Matyáš
Kromě těžkého ublížení na zdraví obžaloba vinila muže i z výtržnictví a ohrožení pod vlivem návykové látky. Soud přijal jeho prohlášení o vině, coby dosud bezúhonnému mu nakonec uložil jen podmínku. Podle všeho u armády kvůli trestu skončí, přijde i o výsluhu.
„To, co se stalo, osudově zasáhlo do života obžalovaného i poškozeného,“ okomentoval celou věc obhájce Schejbala.
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Generál se chystá z armády odejít
Hyťha patří mezi blízké spolupracovníky náčelníka generálního štábu Karla Řehky. Dlouho sloužili ve speciálních silách, mají za sebou mise v Afghánistánu. Po události v klubu přišel o bezpečnostní prověrku a skončil v odboru pro válečné veterány a válečné hroby. Po úterním rozsudku, který je pravomocný, ohlásil, že z armády zřejmě odejde.