Nehoda se stala v sobotu před 4:30 ráno. „Maďarský kamion přijížděl od Brna, v místě zúžení z neznámých důvodů narazil do betonových svodidel, dostal smyk a zůstal stát napříč dálnicí. Přijíždějící rumunský kamion narazil do prostřední části tahače a oba vozy vzplanuly, oba řidiči zemřeli,“ uvedla mluvčí jihomoravských policistů Andrea Cejnková.
Těla vyprostili, pokračuje úklid silnice
Jak dlouho uzavírka potrvá, není zatím jasné. Hasiči již vyprostili oba mrtvé řidiče, na místě i zhruba devět hodin po nehodě pokračuje úklid vozovky a výměna betonových svodidel. Nehoda se navíc stala nedaleko místa, kde silničáři pracují na přestavbě křížení dálnic D1 a D2, kolony se tak v této oblasti tvoří i za běžného provozu.
Kvůli požáru po havárii hasiči vyhlásili druhý ze čtyř stupňů požárního poplachu, řekl jejich mluvčí Štěpán Komosný. „Na místě zasahovalo šest jednotek včetně jedné jednotky dobrovolných hasičů, požár hasiči hasili pěti proudy, následně dohašovali pomocí pěny. Kamiony nepřevážely žádný nebezpečný materiál,“ uvedl Komosný.
Dálnice je v obou směrech uzavřená, provoz policisté odklánějí na sjezdu na 3. kilometru (u Chrlic) ve směru na Břeclav a na 11. kilometru (u Blučiny) ve směru na Brno.