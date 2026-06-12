V Bzenci dupl šofér BMW na plyn, místy se řítil až stokilometrovou rychlostí.„Během riskantní jízdy nerespektoval dopravní značení a nebezpečně projížděl křižovatkami,“ uvedl jihomoravský policejní mluvčí Petr Vala.

Uprchlík brzy zjistil, že služebnímu vozu neujede. Zastavil a snažil se rychle odejít. Jenže skončil s pouty na rukou. Hlídka zjistila, že má zákaz řízení do roku 2027.

Test na omamné a psychotropní látky mu vyšel pozitivně, lékařské vyšetření však odmítl. „Jenom jsem tady přejížděl ulici,“ vymyslel chabou výmluvu.

Narkoman přišel o řidičák i auto: Zfetovaného ho za volantem chytili třikrát během tří týdnů!

Třikrát policisté vyhmátli zfetovaného řidiče z Hodonínska. Přišel o řidičák, zabavili mu auto a ještě mu hrozí pokuta a zákaz řízení.

V autě se našly dvě injekční stříkačky s podezřelou látkou. Jejich „majitel“ potvrdil, že jde o pervitin, což by měla prokázat expertiza. „Vozidlo policisté zajistili a nechali odtáhnout, protože bylo využito jako prostředek k páchání trestné činnosti. O dalším osudu automobilu rozhodne soud, který může uložit trest propadnutí věci,“ shrnul mluvčí.

Motorizovanému recidivistovi hrozí za maření výkonu úředního rozhodnutí vězení.

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Za volantem neměl co dělat: Zfetovaný řidič ujížděl v Bzenci hlídce (12.6.2026) Policie ČR